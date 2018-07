114 vermisste Migranten nach Schiffsuntergang vor Libyen

Beim Untergang eines Schiffes mit Migranten an Bord sind in libyschen Gewässern circa 114 Personen vermisst. An Bord des Schiffes befanden sind 130 Migranten, 16 von ihnen konnten gerettet werden, berichtete das UN-Flüchtlingswerk UNHCR am Montagabend per Twitter.