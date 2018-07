Neue Welterbe-Stätten in Mexiko, Frankreich, China

Die UN-Kulturorganisation Unesco hat Orte in vier weiteren Ländern in die Liste des Welterbes aufgenommen. Das Welterbekomitee entschied sich am Montag während seiner Sitzung in Manama in Bahrain für das Tehuacan-Cuicatlan-Tal in Mexiko, wo es die größte Biodiversität Nordamerikas gibt.