Möglicher Anschlag am US-Unabhängigkeitstag vereitelt

US-Ermittler haben nach eigenen Angaben Planungen für einen islamistisch motivierten Anschlag während des Unabhängigkeitstages am kommenden Mittwoch vereitelt. Die Bundespolizei FBI teilte am Montag mit, ein Anhänger des Extremistennetzwerks Al-Kaida habe während einer Parade in Cleveland im US-Staat Ohio ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug detonieren lassen wollen.