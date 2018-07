Flächenbrände in Großbritannien wüten weiter

Bereits in der zweiten Woche kämpfen Feuerwehrleute und Soldaten im Norden Englands gegen Flächenbrände. In der Nähe von Manchester stehen mehrere Moorlandschaften in Flammen. Auch am Montag waren wieder mehr als 100 Feuerwehrleute und ebensoviele Soldaten im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Schulen in der Umgebung blieben geschlossen. Die Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen.