Hund biss Frau am Chiemsee in die Brust - Operation nötig

Ein Hund hat einer Frau in einer Nacktbadezone am Chiemsee in die Brust gebissen. Nach Polizeiangaben vom Montag war die 59-Jährige am Vortag in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) beim Spazierengehen unvermittelt von dem Hund angegriffen worden. Das Tier gehörte demnach einem Paar, das sich zu dem Zeitpunkt beim Nacktbaden befand und noch einen zweiten Hund dabei hatte.