Rote und schwarze Senioren für Erhöhung des Pflegegelds

Die Seniorenorganisationen von SPÖ und ÖVP haben sich am Montag einig in ihrer Forderung nach einer Erhöhung des Pflegegelds gezeigt. Sowohl der schwarze Seniorenbund als auch der rote Pensionistenverband erinnerten an den Wertverlust von rund 35 Prozent seit der Einführung vor 25 Jahren. Unterstützung dafür gab es von Volksanwalt Günther Kräuter (SPÖ).