Leichenfund in Tirol: 74-jähriger Bekannter festgenommen

Im Fall einer bei Flurreinigungsarbeiten in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) im vergangenen April entdeckten Leiche haben die Kriminalisten einen 74-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermittelt. Der Mann, der am vergangenen Freitagabend in Innsbruck festgenommen wurde, soll seinen 75-jährigen Bekannten im Frühjahr 2016 getötet haben. Er habe die Tat gestanden, teilte das LKA am Montag mit.