"Kulturjahr 2020" in Graz mit Sonderfonds von fünf Mio. Euro

Das "Kulturjahr 2020" in Graz nimmt langsam Formen an. Bei einem Pressegespräch am Montag in der ehemaligen Tennenmälzerei auf den Reininghausgründen hat Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) das Konzept abgesteckt: Fünf Millionen Euro sollen in einem Sonderfonds zur Verfügung stehen. Geplant ist kein Festival mit Intendanz, sondern die Vergabe von Förderungen an eingereichte Projekte.