BVT-Affäre: FPÖ weist Vorwürfe von Chefredakteuren zurück

Die FPÖ weist Vorwürfe von Chefredakteuren, die Pressefreiheit sei gefährdet, zurück. Diese hatten in konzertierten Leitartikeln Aussagen von Innenminister Herbert Kickl kritisiert, die mögliche Ermittlungen gegen Journalisten in Zusammenhang mit der BVT-Affäre betrafen. FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein bezeichnete die Sorgen der Journalisten am Montag als "absurd".