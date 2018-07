Wolf dürfte in Oberösterreich mehrere Schafe gerissen haben

Am Wochenende sind in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) mehrere Schafe gerissen worden. Zwei Tiere mussten aufgrund schwerer Bissverletzungen notgeschlachtet werden. In der Wildschadensberatung geht man davon aus, dass die DNA-Untersuchung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bestätigen wird, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist, berichtete die Landwirtschaftskammer OÖ am Montag.