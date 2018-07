Mann steckte in Hainburg bis zur Hüfte im Schlamm

In Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am späten Samstagnachmittag ein Mann bis zur Hüfte im Schlamm der Donau gesteckt. Zwei Polizisten fungierten als Lebensretter, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der 26-jährige Slowake sei nicht verletzt worden.