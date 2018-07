Österreicher gewannen bei Cheerleading-EM zwei Mal Gold

Die Cheerleader-Truppe Millenium Dancer aus Wien hat bei der Cheerleading Europameisterschaft am Wochenende in Helsinki in Finnland zwei Mal Gold geholt. Das Team setzte sich in den Kategorien Freestyle Poms sowie in der Königsklasse Performance Cheer Jazz durch. "Das ist ein großartiger Erfolg", freute sich Petra Gruber vom Österreichischen Cheerleading-Verband (ÖCCV) gegenüber der APA.