Beim Löschen von Wohnhausbrand brach der nächste aus

Während des Löschens eines Brandes an einem Wohnhaus in Sierning in Oberösterreich ist Sonntagabend der nächste ausgebrochen. Begonnen hatte das Unglück, als ein 31-Jähriger nach dem Grillen gegen 18.00 Uhr die vermeintlich erkaltete Asche in den an der Garagenfassade seines Einfamilienhauses stehenden Mistkübel kippte. Eine Stunde später brach zuerst in der Mülltonne Feuer aus.