CDU sieht nach wie vor Möglichkeit für Kompromiss mit CSU

"In der Migrationspolitik verfolgen wir dieselben Ziele", betonte der CDU-Vorstand. "Wir wollen die Zuwanderung nach Deutschland ordnen, steuern und begrenzen." Grundlage der Gespräche sei der am Sonntagabend gefasste Vorstandsbeschluss. "Dieser bietet viel Raum für gemeinsames politisches Handeln", hieß es.

Der CDU-Vorstand hatte sich in seiner Sitzung am späten Sonntagabend in einem Beschluss hinter Merkel gestellt und sich gegen "einseitige Zurückweisungen" an der Grenze ausgesprochen. Der Beschluss wurde bei einer Enthaltung gefasst. "Einseitige Zurückweisungen wären das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", heißt es in dem Beschluss.

Seehofer hatte in einer Krisensitzung der CSU am Sonntagabend in München seinen Rücktritt als Parteichef und Innenminister angeboten. Das am Montagnachmittag anstehende Gespräch mit Merkel sieht er als letzten Klärungsversuch, ob im Flüchtlingsstreit doch noch ein Kompromiss möglich ist.

Dieses Treffen solle nun abgewartet werden, sagte ein Teilnehmer der CDU-Bundesvorstandssitzung. Im Zweifel müsse das Gremium dann im Lichte der Ergebnisse noch einmal zusammenkommen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte die Kompromissbereitschaft seiner Partei. "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft." Denn ein solcher Schritt würde dem Anliegen der CSU nicht "zur Stärke verhelfen, sondern eher schwächen", fügte Söder hinzu.

Mit seiner Ankündigung habe Seehofer die Partei "sehr überrascht", sagte Söder. Die Runde habe ihn gebeten, dies zu überdenken und im Amt zu bleiben.

In Berlin beriet unterdessen auch das SPD-Präsidium über die Flüchtlingspolitik. Die engere Parteiführung und der Parteivorstand wollen ein Fünf-Punkte-Papier beschließen, in dem ein nationaler Alleingang bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze abgelehnt wird. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil wirft der CSU vor, sie sei nur auf ihren "kleinkarierten Vorteil" bedacht. Bei der SPD löse dieses Verhalten nur Kopfschütteln aus.

Einer Umfrage zufolge wird das Auftreten der CSU nur von einer Minderheit der Bundesbürger unterstützt. In dem am Montag veröffentlichten "Trendbarometer" der Fernsehsender RTL und NTV halten zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) das Vorgehen der CSU und ihres Parteichefs Horst Seehofer für verantwortungslos. Zwei Drittel der Deutschen (69 Prozent) wollen demnach wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine europäische Lösung.