Olivetti-Werke und Kalifenstadt auf UNESCO-Welterbeliste

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat am Sonntag weitere Stätten in Europa zum Welterbe erklärt. Das zuständige Komitee verlieh den begehrten Titel an den Fabrik- und Wohnkomplex der Olivetti-Werke im norditalienischen Ivrea sowie an die mehr als tausend Jahre alte Kalifenstadt Medina Azahara im Süden Spaniens.