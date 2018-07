Paragleiter in Vorarlberg tödlich verunglückt

Ein 64 Jahre alter deutscher Paragleiter ist in Vorarlberg tödlich verunglückt. Die genaueren Umstände waren laut Polizei noch unklar. Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen Flugunfall handelte, sondern der Mann abgestürzt ist, als er das Gelände erkunden wollte.

Der 64-jährige Urlauber war am Samstagnachmittag von der Niedere in Andelsbuch mit einem Paragleiter zu einem Flug gestartet. Als er nicht zurückkam, erstattete seine Frau gegen 22.00 Uhr eine Abgängigkeitsanzeige. Daraufhin wurde von der Bergrettung Bezau und der Feuerwehr Bregenz-Rieden eine Suchaktion gestartet, bei der auch eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr in Verwendung war.

Die Suchaktion wurde in der Nacht unterbrochen und am Sonntag in der Früh fortgesetzt. Aufgrund eines Hinweises durch die Wärmebilder der Drohne konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" gegen 06.00 Uhr den Gleitschirm und den leblosen Körper des 64-Jährigen lokalisieren. Aufgrund der Erhebungen vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der Mann während eines Fußmarsches abgestürzt ist und sich dabei tödlich verletzt hat.