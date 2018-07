BVT-Affäre: Chefredakteure sehen Meinungsfreiheit in Gefahr

Chefredakteure mehrerer Zeitungen sehen die Meinungsfreiheit in Österreich in Gefahr. Auslöser sind Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im ORF-Magazin "Report" zu möglichen Ermittlungen gegen Journalisten in Zusammenhang mit der BVT-Affäre. In konzertierten Leitartikeln am Sonntag appellierten Vertreter von "Kurier", "News", "Presse" und "Profil", die Angriffe einzustellen.