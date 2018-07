21 Jahre nach Rückgabe: Demo für Demokratie in Hongkong

Tausende Hongkonger haben am Sonntag gegen den zunehmenden Einfluss Pekings und für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert. Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer des Protestmarsches am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China auf etwa 50.000. Die Polizei sprach von knapp 10.000 Demonstranten.