Zoll stellte im Postverteilzentrum Wien 15 kg Drogen sicher

Der Zoll hat im ersten Halbjahr 2018 im Postverteilzentrum Wien knapp 15 Kilogramm Drogen und rund 12.500 Stück Suchtgift-Tabletten sichergestellt. Das ist ein Höchstwert an Drogenaufgriffen in Postsendungen, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums. Im gesamten Jahr 2018 wurden im Verteilerzentrum 7,5 Kilo und knapp 3.000 Tabletten sichergestellt.