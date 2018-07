Radfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Wien-Leopoldstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige war von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen und diversen Frakturen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.