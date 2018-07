Iran will Öl-Geschäft vor US-Sanktionen schützen

Der Iran will sein Öl-Geschäft mit Anreizen für Unternehmen vor US-Sanktionen schützen. Künftig soll Firmen die Ausfuhr von iranischem Rohöl erlaubt werden, kündigte Vizepräsident Eshagh Jahangiri am Sonntag an. "Iranisches Rohöl wird an der Börse angeboten und der Privatsektor kann es exportieren", sagte er angesichts der US-Drohung, im Atomstreit neue Sanktionen zu verhängen.