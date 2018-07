Salvini will rechte Lega zur "europäischen Kraft" machen

Nachdem er seine rechte Lega in die Regierung Italiens gebracht hat, will Innenminister Matteo Salvini sie zu einer europäischen Partei machen. "Mein Ziel ist die Umwandlung in eine europäische, eine internationale Kraft, die die nationalen Grenzen überragt und allen Völkern in Europa Freiheit, Arbeit und Beschäftigung bringt", sagte der Parteichef Salvini laut der "Corriere della Sera".