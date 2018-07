Frustrierter Tiroler bewarf Taxi mit faustgroßem Stein

In den frühen Morgenstunden hat am Sonntag ein 29-jähriger Tiroler in Zams (Bez. Landeck) für Schrecken und einen Polizeieinsatz gesorgt. Er hatte ein mit Fahrgästen besetztes Taxi mit einem faustgroßen Stein beworfen. Der Polizei nannte der Alkoholisierte Frust als Motiv, weil ihn nach einem Stadtfest in Landeck niemand per Anhalter mitnehmen wollte.