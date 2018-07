Fast 100 Grad minus - Neuer Kälterekord in der Antarktis

Die niedrigste je auf der Erdoberfläche gemessene Temperatur beträgt minus 98,6 Grad Celsius. Eine Forschergruppe um Ted Scambos von der University of Colorado in Boulder ermittelte diesen Wert bei der Auswertung von Satellitenmessungen in der Antarktis. Insgesamt entdeckten die Wissenschafter im Zeitraum 2004 bis 2016 mehr als 150 Messwerte unter minus 90 Grad in der Region.