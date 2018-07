Verirrte Rinder verursachten im Pinzgau Verkehrsunfall

Zwei tote Kälber, zwei verletzte Tiere und drei kaputte Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nacht auf Sonntag in Uttendorf im Salzburger Pinzgau. Kurz vor Mitternacht hatten sich mehrere Rinder auf die Mittersiller Straße verirrt. Drei Autofahrerinnen, die nach Mittersill unterwegs waren, hatten die Tiere in der Dunkelheit nicht rechtzeitig gesehen und stießen mit ihnen zusammen.