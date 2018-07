Mindestens 47 Tote bei Busunfall im Norden Indiens

Bei einem schweren Busunglück in Indien sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Der überfüllte Bus war von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt, sagte ein Polizeibeamter am Sonntag. Elf Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die meisten Opfer stammten aus der Region.