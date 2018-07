Erneut Toter und Verletzte bei Demonstrationen in Nicaragua

Erneut sind in Nicaragua tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega zu fordern. Bei Schüssen auf Demonstranten in der Hauptstadt Managua wurden am Samstag (Ortszeit) mindestens ein Mensch getötet und elf weitere verletzt. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Proteste Mitte April auf mehr als 220.