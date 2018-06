Tödlicher Hängegleiterunfall in Tirol

Ein 65-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag in Tirol mit seinem Hängegleiter tödlich verunglückt. Er war laut Polizei gegen 13:45 Uhr vom Startplatz am Thurntaler in Sillian zu einem Flug mit Ziel Landeplatz Heinfels gestartet. Der erfahrene Pilot überflog einen Bergrücken in südliche Richtung und kam dabei in Turbulenzen.