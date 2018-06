Österreich übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Zum dritten Mal seit dem EU-Beitritt übernimmt Österreich am heutigen Sonntag für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen.