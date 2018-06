Zwölf neue Apostel und eine Barbara für den Stephansdom

Zwölf neue Apostel und eine Heilige Barbara für den Stephansdom: Am Freitagabend sind in der Wiener Domkirche die 13 neuen Arbeiten des Bildhauers Hubert J. Flörl enthüllt worden, die sich auf den bis dato leeren Säulensockeln in der gotischen Barbarakapelle befinden. Die Kunstinstallation aus zwölf Gipsstatuen der Jünger und der Bronzestatue der Barbara ist vorerst für ein halbes Jahr zu sehen.