"Gipfel" zur EU-Vorsitz-Staffelübergabe auf der Planai

Bei einem "Gipfeltreffen" auf der Planai findet am Samstag im Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bulgariens Premierminister Bojko Borissow die symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich statt. Zur Staffelübergabe unter dem Motto "Servus Europa" wird außerdem EU-Ratspräsident Donald Tusk in Schladming erwartet. Auch die Bundesregierung kommt zusammen.