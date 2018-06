Fete Imperiale - Stauen mit den Promis am grünen Teppich

Das Wetter hat gehalten: Rechtzeitig zum Beginn des Sommerballs der Spanischen Hofreitschule in Wien hat sich am Freitagabend der graue Himmel aufgeklart. Somit konnten die Gäste und Promis der "Fete Imperiale" bedenkenlos über den am Michaelerplatz ausgelegten "Green Carpet" spazieren.