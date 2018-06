Flughafen der Insel Bali wegen Vulkanasche geschlossen

Wegen des Ausbruchs des Vulkans Agung ist auf der indonesischen Ferieninsel Bali am Freitag der internationale Flughafen geschlossen worden. Dies gelte vorerst bis zum Freitagabend (Ortszeit), erklärte ein Sprecher des Ngurah-Rai-Flughafens in Denpasar. Bereits am Donnerstag waren 48 Flüge gestrichen worden, mehr als 8.000 Passagiere waren betroffen.