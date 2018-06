Deutscher Motorradfahrer in Tirol tödlich verunglückt

Ein 53-jähriger Deutscher ist am Donnerstag auf der Fernpassstraße (B 179) in Biberwier (Bezirk Reutte) bei einem Unfall mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Dem Mann rutschte in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn das Hinterrad weg und stürzte auf die Fahrbahn. Mit dem Kopf voraus prallte der Mann auf der Gegenfahrbahn gegen den Pkw eines entgegenkommenden 45-jährigen Deutschen.