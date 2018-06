Queen sagte offiziellen Termin aus Gesundheitsgründen ab

Elizabeth II. hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin kurzfristig abgesagt. Die 92-jährige Monarchin hätte an einem Gottesdienst in der Kathedrale Saint Paul anlässlich der Gründung des Ordens vom Heiligen Michael und Georg vor 200 Jahren teilnehmen wollen. "Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden nicht teilzunehmen", teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit.