UNESCO ehrt Ozeanographie-Pionier Walter Munk

Der in Wien geborene US-Ozeanograph Walter Munk wird mit der "UNESCO Roger Revelle Medaille" ausgezeichnet. Die 100-jährige Forscherlegende wird anlässlich der Preisverleihung am 5. Juli in Paris einen Vortrag halten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der "Intergovernmental Oceanographic Commission" (IOC) der UNESCO.

Munk sei ein "Gigant der modernen Ozeanografie" und werde als solcher Einblick in "seine einzigartigen Einsichten zur Entwicklung der Ozeanogaphie über die vergangenen acht Jahrzehnte" geben. Der oft als "Einstein der Ozeane" bezeichnete Forscher wurde am 19. Oktober 1917 in Wien geboren. Mit 15 Jahren schickten ihn seine Eltern nach New York, um aus ihm gemäß Familientradition einen Banker zu machen. Munk sattelte jedoch um und ging nach Kalifornien, wo er im Alter von 22 Jahren beim Ozeanographie-Institut der University of California, der Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, landete. Dort legte Munk eine steile Forscherkarriere hin und ist bis heute wissenschaftlich aktiv.