Der Sommer kehrt zurück

Nach der "Sommerpause" wird das Wetter in Österreich langsam wieder besser. Das geht aus der Prognose der ZAMG hervor. Im Süden soll es bereits am Freitag weitgehend trocken und ein bisschen sonnig sein, am Samstag auch an der Alpennordseite. Am längsten, nämlich bis Sonntag, halten sich die Wolken in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland - wo am Samstag die Schulferien beginnen.