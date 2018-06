Salzburger Festspielsommer startet mit großem Fest

Die ganze Stadt ist Bühne: Gemäß dem Motto von Festspielgründer Max Reinhardt geben die Salzburger Festspiele auch heuer mit einem großen, kostenlosen Fest einen Vorgeschmack auf den Sommer. "Wir haben 74 Programmpunkte an 30 Spielorten und geben 10.000 Zählkarten aus", sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler am Donnerstag bei der Präsentation des Festes, das am 20. und 21. Juli stattfindet.