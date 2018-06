Billige Körperlotionen laut Test fast genauso gut wie teure

Facebook

Gute Produkte sind laut dem Test bereits ab 25 Cent pro 100 Milliliter erhältlich. Die Eigenmarken zweier Ketten schnitten teils sogar besser ab als solche mit klingendem Namen, für die man bis zu 10,50 Euro pro 100 Milliliter hinblättern muss. Testsieger unter 15 Kandidaten wurde die Neutrogena Deep Moisture Bodylotion für trockene Haut, die preislich (ein Euro pro 100 ml) im günstigeren Segment rangiert.

Mikrobiologisch waren alle getesteten Produkte in Ordnung, kein einziges wies eine Keimbelastung auf. Anders sah es bei bedenklichen Substanzen aus: Mehrere Lotionen enthielten den Duftstoff Butylphenyl Methylpropional (BMHCA, Lilial). Dieser könne die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und werde vom wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU nicht als sicher eingestuft, so die Konsumentenschützer.

Kritik üben sie zudem an den Konservierungsstoffen, die - mit Ausnahme der beiden getesteten Naturkosmetikprodukte - in allen Lotionen enthalten waren. Teilweise sind auch Parabene im Einsatz. Substanzen aus dieser Gruppe stehen im Verdacht, Brustkrebs auszulösen bzw. die männliche Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Die Körperlotion von Lancome enthielt zudem Lyral - einen Stoff, der Allergien auslösen soll und ab Sommer 2021 nicht mehr in Kosmetika verwendet werden darf. Die Lotion, übrigens das teuerste getestete Produkt, landete deswegen am letzten Platz.