Urlauber in Saalbach von Kuh attackiert und verletzt

Ein Urlauber aus Schottland ist am Mittwoch auf einer Alm in Saalbach (Pinzgau) Opfer einer Kuhattacke geworden. Der 72-Jährige war mittags mit seiner Gattin entlang des Maisalmweges in Richtung Maisalm an einer Herde mit Jungtieren vorbeispaziert. Eine Mutterkuh, die sich dem Touristen hinter seinem Rücken genähert hatte, stieß ihn zu Boden. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt.