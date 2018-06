US-Verteidigungsminister Mattis in Südkorea eingetroffen

US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu Gesprächen über die jüngsten Entspannungsschritte im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm in Südkorea eingetroffen. Nach seiner Ankunft am Donnerstag hätten Mattis und sein Amtskollege Song Young-moo Gespräche aufgenommen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit.