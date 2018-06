US-Künstlerin bringt Tarnfarben-Boot in Hafen von New York

Ein altes Feuerwehrschiff in rot-weißer Tarnfarbe wird den Sommer über im Hafen von New York herumschippern. Die US-Künstlerin Tauba Auerbach bemalte das Boot aus dem Jahr 1931 in rot-weißen psychedelischen Mustern, ähnlich denen, die vor allem von der britischen und amerikanischen Marine im Ersten Weltkrieg für Kriegsschiffe benutzt wurden, um Feinde zu verwirren.

Das "Flow Separation" betitelte Werk sei ein "bemerkenswertes Projekt", sagte Nicholas Baume, Direktor des Public Art Fund, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in New York kümmert und das Tarnfarben-Boot in Auftrag gegeben hatte. Bei einer Vorbesichtigung am Mittwoch (Ortszeit) sagte Baume: "Es ist wie ein dreidimensionales Gemälde." Von Sonntag an soll das Boot den ganzen Sommer über kostenlos Besucher durch den Hafen von New York schippern.