EU-Gipfel tagt zu Migration und Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union - darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem EU-Gipfel zusammen. Neben dem Hauptthema Migration stehen auch noch Reformen in der Eurozone, der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027, der Brexit, Digital-Themen sowie das Verhältnis Europas zu den USA auf der Tagesordnung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Beim Thema Migration will der EU-Gipfel grünes Licht für Flüchtlingsplattformen außerhalb der EU geben. Vor dem EU-Gipfel gibt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag ab (09.00 Uhr). Merkel sucht dabei im Asylstreit mit der CSU politische Rückendeckung für ihre Pläne, bilaterale Abkommen zur schnelleren Rückführung bereits registrierter Asylbewerber zu schließen. Ohne europäische Lösung droht der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) damit, solche Migranten im nationalen Alleingang an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

Vor dem Gipfel hat EU-Budgetkommissar Günther Oettinger die Erwartungen an die Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs gedämpft. "Wir werden Fortschritte haben", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. "Aber es wird nicht zu dem großen Durchbruch kommen können, der von manchen in Deutschland erwartet wird."

Oettinger sprach sich gegen nationale Lösungen aus, wie zum Beispiel die von Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze. "Wenn wir an der deutschen Grenze nach Österreich zurückweisen und Österreich nach Italien, dann haben wir eine Dominoentwicklung", sagte Oettinger. "Genau davon raten wir ab." Der zweitägige EU-Gipfel beginnt am Nachmittag in Brüssel mit Beratungen zur europäischen Verteidigung, der Handelspolitik und den EU-Finanzen. Am Abend geht es dann um die Flüchtlingsfrage.

In getrennten Sitzungen wollen CDU und CSU am Sonntag das von Merkel Erreichte bewerten. Es wird erwartet, dass Seehofer und Merkel vorher über die Ergebnisse des EU-Gipfels beraten. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner geht davon aus, dass der Gipfel genug Fortschritte erbringt, damit die Unionsparteien ihren Streit beilegen können. "Im Innern und nach außen brauchen wir europäische Maßnahmen, die im Ergebnis einen ähnlichen Effekt haben wie Horst Seehofers Vorschlag - beim EU-Gipfel wird es diesbezüglich sicher Bewegung geben", sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Sie warnte die CSU jedoch davor, am Wochenende auf fertige Lösungen zu bestehen.

Laut Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist Österreich darauf vorbereitet, falls sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit seiner Forderung nach einer nationalen Lösung der Migrationsfrage durchsetzt. Dann werde man die Migranten, die andernorts schon registriert worden seien, ebenfalls "weiterschicken", sagte Kneissl im deutschen RBB-Inforadio. "Wir haben einige hundert Fälle dieser Zurückweisungen bereits gehabt in den letzten Monaten", erklärte die Außenministerin am Donnerstag laut dpa-Angaben.