Schelling erwartet sich bei Kassenfusion wenig

Schelling stört, "dass man nicht mit den Betroffenen redet", was die Reform nicht einfacher mache. Zudem fehle ihm die "große Strategie". Denn die Probleme lägen nicht in der Struktur der Sozialversicherung sondern in der Schnittstellenproblematik zwischen stationärem und niedergelassenem Bereich. Nicht sonderlich sinnvoll findet Schelling auch die geplante Fotopflicht auf der E-Card. Der Aufwand stehe in keiner Relation zum tatsächlichen Missbrauch.

Ein wenig Bedauern schwingt bei Schelling bezüglich seines Ausscheidens aus der Regierung mit: "Wäre ich Finanzminister geblieben, wäre ich zum Chef der Eurogruppe gewählt worden. Das war schon ausgemacht." Aber so sei die Politik eben.