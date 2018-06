Mann feuerte Schüsse wegen Familienstreits in Wohnung ab

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Familienmitgliedern hat Donnerstagfrüh ein 24-Jähriger in einer Wohnung in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mehrere Schüsse abgefeuert. Danach sei der 24-Jährige aus der Wohnung geflüchtet, wo er von den bereits alarmierten Einsatzkräften festgenommen werden konnte, sagte Christoph Kirchmair, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant.