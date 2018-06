Mann feuerte Schüsse in Wohnung in Tirol ab - festgenommen

Ein junger Mann hat Donnerstagfrüh in einer Wohnung in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mehrere Schüsse abgefeuert. Der Mann sei in einem "psychischen Ausnahmezustand" gewesen und in der Wohnung an eine Schusswaffe gelangt, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach der Schussabgabe verließ der Mann die Wohnung und wurde sofort von den bereits alarmierten Einsatzkräften festgenommen.