EU-Gipfel tagt zu Migration und Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union - darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem EU-Gipfel zusammen. Neben dem Hauptthema Migration stehen auch noch Reformen in der Eurozone, der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027, der Brexit, Digital-Themen sowie das Verhältnis Europas zu den USA auf der Tagesordnung.