Konservativer US-Höchstrichter Kennedy geht in Pension

Einer der Richter am Obersten Gericht der USA, Anthony Kennedy (82), tritt im Sommer in den Ruhestand. Dies teilte der Supreme Court am Mittwoch in Washington mit. Kennedy ist ein generell konservativer Richter, der sich aber bei manchen Entscheidungen auf die Seite des linksliberalen Lagers im Richterkollegium geschlagen hatte.