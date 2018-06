Facebook

Joe Jackson (1928-2018) © Willy Sanjuan/Invision/AP

Joe Jackson, der Vater des legendären US-Popstars Michael Jackson, ist laut US-Medienberichten gestorben. Wie die Websites "ET" und "TMZ" am Mittwoch (27. Juni) berichteten, starb Joe Jackson im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Als Musikmanager hatte der strenge Patriarch der Jackson-Familie in den 1960er und 1970er-Jahren die erfolgreiche Karriere der aus seinen fünf Söhnen geformten Soulband Jackson 5 betreut. Diese feierte weltweit große Erfolge. In dieser Formation, die sich später in „The Jacksons“ umbenannte, ging man mehrmals auf Welttournee und produzierte zahlreiche Top-Ten-Alben. Als seine Söhne zunehmend ihre eigenen Wege gingen, nutzte Joseph Jackson die Zeit, sich um die Karrieren seiner Töchter La Toya und Janet zu kümmern.

2006 hatte sich Joe Jackson in Las Vegas ein Anwesen gekauft. Nachdem sein Sohn Michael Jackson 2009 an einer Medikamenten-Überdosis verstorben war, trug er immer einen schwarzen Hut und eine Kette, die Michael als Engel darstellen sollte. Erst vor zwei Tagen deutete der 29-fache Großvater, der sich ab 2012 mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, in einer Botschaft im Internetdienst Twitter an, dass sein Tod nahe sei.