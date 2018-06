Grab des spanischen Diktators Franco soll verlegt werden

Spaniens neuer Regierungschef Pedro Sanchez will die Gebeine des Diktators Francisco Franco (1892-1975) nach jahrzehntelangen Debatten noch in diesem Sommer exhumieren und umbetten lassen.

Der Leichnam soll voraussichtlich bereits im Juli von der "Valle de los Caidos" (Tal der Gefallenen) nördlich von Madrid an einen noch unbekannten Ort verlegt werden, berichtete die Zeitung "El Mundo" am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise.

Das Grab Francos befindet sich unter einem riesigen, von weithin sichtbaren Betonkreuz in einem in einen Felsen gebauten Mausoleum. Dieses gilt - sehr zum Ärger zahlreicher Opfer der Franco-Herrschaft - bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des faschistischen Diktators. Neben Franco sind in dem Berg mehr als 30.000 Kämpfer und Soldaten begraben, die auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) gefallen waren.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Sozialist Sanchez betont: "Ich denke, dass es in einer reifen, europäischen Demokratie wie der unseren keine Symbole geben darf, die die Spanier trennen." Das Monument solle in einen "Ort der Versöhnung" umgewandelt werden. Die Familie Francos solle entscheiden, wo der Leichnam künftig bestattet sein soll.

Bereits 2017 hatte das Parlament in Madrid einen Antrag der Sozialistischen Partei (PSOE) zu der Umbettung angenommen. Die damals regierende konservative Volkspartei war aber nicht verpflichtet, dem Antrag Folge zu leisten. Nachdem die Sozialisten nun seit wenigen Wochen an der Macht sind, wollen sie das Thema wieder zu einer ihrer Prioritäten machen.

Franco zettelte nach einem Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Volksfrontregierung im Jahr 1936 einen blutigen Bürgerkrieg an. Mit Unterstützung Nazi-Deutschlands und des faschistischen Italien sowie der katholischen Kirche errichtete er 1939 im ganzen Land ein diktatorisches Regime. Er blieb bis zu seinem Tod 1975 an der Macht.